Москалькова: Мера пресечения российскому журналисту Вышинскому должна быть изменена без предварительных условий

Мера пресечения российскому журналисту Кириллу Вышинскому должна быть изменена без предварительных условий. Он сам против какого-либо обмена, заявила сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к обмену Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на режиссёра Олега Сенцова, которого уже осудили в России за терроризм.

Россия не планирует обменивать украинского режиссёра Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского, — говорил президент Владимир Путин еще прошлым летом. По его словам, истории этих двух людей нельзя сравнивать.

Тогда же Путин отметил, что западные страны должны донести до Украины, что арест журналистов за их деятельность неприемлем.