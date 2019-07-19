Участок Филевской линии метро закроют на выходные

Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

«Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах «КМ». В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5:30» — уточняется в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен». Автобусы будут совершать остановки у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях. Проведут электромонтажные работы, заменят более 260 шпал, проведут выправку пути. Состоятся работы по обслуживанию контактного рельса: специалисты переберут узлы подвески контактного рельса и заменят их детали на новые.

Линия восстановит работу в обычном режиме в понедельник, 22 июля, в 5:30 — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУП «Московский метрополитен».