Поджигатель анимационной студии в японском Киото обвинил компанию в краже замысла нового шедевра. Трагедия произошла накануне, напомнил «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.

Стал известен мотив поджигателя студии анимэ в Киото. Мужчина был уверен, что её сотрудники украли его идеи, — сказал «Эху Москвы» старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.

Сам поджигатель также получил серьёзные ожоги.