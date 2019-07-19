Художник Покрас Лампас готов восстановить испорченную коммунальщиками в Екатеринбурге свою работу

В интервью ТАСС он сказал, что в ближайшее время он вернется в столицу Урала. Ранее сообщалось, что коммунальные службы положили асфальт поверх супрематического креста с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича. Это была работа Покраса Лампаса в рамках фестиваля Stenograffia.

Екатеринбург ожидают громкие увольнения после скандала с уничтожением арт-объекта на Уралмаше.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с уничтожением супрематического креста художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге возмутительной. Напомню, сегодня утром рабочие начали укладывать гудрон на арт-объект на площади Первой Пятилетки. Глава региона написал в Инстаграм, что работа была создана легально в рамках фестиваля «Стенограффия» и ее нужно восстановить. По словам директора фестиваля Евгения Фатеева, случилось недопонимание, коммунальщиков уже остановили. За попытку уничтожить рисунок на Уралмаше придется ответить чиновнику районной администрации. Как сообщил мэр Александр Высокинский, который сейчас находится с рабочим визтом в Москве, виновник ответит по полной. Напомним, в своем гигантском граффити, размеров 6,5 тысяч кв метров, Покрас Лампас использовал цитату из манифеста Казимира Малевича, Для художника уничтожение его творения стало неожиданностью, но зла на Екб он не держит. Как рассказал автор каналу 360tv, он лично восстановит закатанную в асфальт работу. Говорит, что съемка с коптера позволит все вернуть. Работа будет восстановлена и по композиции и по росписи.



Добавим, что Все объекты фестиваля, в том числе и эта масштабная работа Покраса Лампаса, были согласованы на уровне городской и районной администрации.