Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию «Северный ветер» после ЧП в Шереметьево

На борту самолёта, который должен был вылететь в Ереван, во время разгона по полосе произошло задымление. Впрочем, глава пресс-службы подмосковного Управления МЧС Фёдор Польшин назвал эту информацию преувеличенной.

Боинг авиакомпании «Северный ветер» был вынужден прекратить взлет из-за сообщения о задымлении. Подтверждения этой информации не нашли, — сказал глава пресс-службы подмосковного управления МЧС Федор Польшин.



Самолет должен был вылететь в Ереван.

По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кондиционера.