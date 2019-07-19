Украина готова к обмену журналиста Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова

Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, Киев намерен вернуть всех своих граждан. которые находятся в заключении в России. При этом украинские моряки, которых судят за незаконное пересечение границы после инцидента в Керченском проливе, должны вернуться на родину не в порядке обмена.

МИД России сегодня выразил надежду на освобождение из-под стражи в Киеве журналиста Кирилла Вышинского. На Украине его обвиняют в госизмене. Сегодня суд в Киеве должен рассмотреть вопрос о продлении ему меры пресечения.