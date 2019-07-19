Поломка кондиционера, вероятно, могла привести к инциденту с самолетом компании Nordwind в аэропорту Шереметьево

Из-за задымления на борту рейса Москва – Ереван лайнер прервал взлет.

В кондиционер, по предварительным данным, попали пары гидравлической жидкости и масла – об этом сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что следов возгорания и пожара не обнаружено; также, по данным ведомства, нет никаких повреждений и у агрегатов самолета. В СК уверяют, что угрозы здоровью пассажиров лайнера компании Nordwind также не было. В то же время ведомство совместно с прокуратурой уже начало проверку. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что речь может идти о нарушении технологического регламента. Инцидент произошел около часа ночи, когда самолет, собиравшийся лететь рейсом Москва – Ереван, находился на этапе разбега. В определенный момент в кабине передней части лайнера произошло задымление – в результате командир судна приказал выполнить экстренное торможение и начать эвакуацию. На борту находились 179 человек, из них шесть членов экипажа. В ходе эвакуации пострадали 8 человек: по данным экстренных служб, двое из них с легкими травмами были госпитализированы.

Резервный борт Москва – Ереван вылетел спустя несколько часов после инцидента в аэропорту Шереметьево и уже совершил посадку в пункте назначения.