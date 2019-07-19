Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал откровенное интервью изданию Sports.ru
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал откровенное интервью изданию Sports.ru.
Один из самых успешных хоккеистов России рассказал не только о переходе в Рейнджерс и новом контракте, но и весьма остро раскритиковал работу российских властей и президента страны.
Именно эти высказывания Панарина стали предметом обсуждения.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на слова относительно его отношения к религии и российской политике. «После подписания контракта Панарина не туда понесло» — отметил известный в прошлом хоккеист.
А вот Чемпион мира Андрей Николишин, полагает, что хоккеист имеет право говорить то, что считает нужным.
«Я не вижу никаких противопоказаний, что человек высказывается насчёт власти» — цитирует Николишина Sport24.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что воздержится от комментариев, поскольку голосовал за Путина. Но добавил, что Россия — демократическая страна, где каждый может высказать свое мнение.