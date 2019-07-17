Москалькова: Мера пресечения российскому журналисту К. Вышинскому должна быть изменена без предварительных условий

Он сам против какого-либо обмена, заявила сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Сегодня Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к обмену Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на режиссёра Олега Сенцова, которого уже осудили в России за терроризм.

Возможность обмена заключенными снова обсуждают из-за нового президента и выборами в парламент Украины, — сказала «Эху Москвы» правозащитник, обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова. По её словам, пока неясно, чем эти обсуждения могут закончиться.

Светова добавила, что по её ощущениям президент России лично не хочет освобождать осужденного Олега Сенцова.