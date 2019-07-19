Поломка кондиционера, скорей всего, стала причиной ЧП в аэропорту Шереметьево

Самолёт авиакомпании «Северный ветер» не смог отправиться в Ереван. Пилоты заметили проблемы на взлётной полосе, рассказал представитель авиаперевозчика Дмитрий Дмитриев.

Рейс авиакомпании «Северный ветер» не взлетел этой ночью по техническим причинам. Пилоты заметили проблемы уже на взлетной полосе, — сказал директор департамента по организации наземного обслуживания авиакомпании «Северный ветер» Дмитрий Дмитриев.

Резервный борт по этому же направлению вылетел уже через несколько часов.

По уточнённым данным, госпитализированы были два человека.