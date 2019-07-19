Reuters: Российский предприниматель Роман Ружечко попросил политическое убежище в Литве
Накануне он был задержан в Вильнюсе. В России его объявили в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода Дружба.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Накануне он был задержан в Вильнюсе. В России его объявили в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода Дружба.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…