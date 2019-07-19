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11:30, 19 июля 2019

Украина действительно готова обменять журналиста Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова

Об этом заявил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, история с моряками, которых судят в России за незаконное пересечение границы, отдельная.

Президент Украины допустил возможность обмена заключенными с Россией. Но это касается не всех, — сказал Владимир Зеленский.

Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если же это про добрую волю, и мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, то мы готовы Вышинского обменять … Сенцов как пример. Мы готовы момент на Сенцова. Но это не разменная монета, я обращаю ваше внимание на это. Мы хотели бы, чтобы освободили всех наших заключенных, политзаключенных, всех наших военных. Мы готовы. Если таким должен быть это первый нормальный шаг, если таковы условия, то мы готовы. Давайте мы вам отдадим господина Вышинского, а вы нам – господина Сенцова.

Ранее пресс-секретарь президента России называл передачу Вышинского одним из возможных шагов по нормализации отношений между странами.

Напомним, Олега Сенцова в России осудили за терроризм. Суд над Кириллом Вышинским продолжится сегодня в Киеве. Прокуратура намерена настаивать на продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



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