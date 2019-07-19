Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 25 км

Соревнования в плавании на открытой воде подходили к концу. И до сего дня похвастать нашим спортсменам было нечем – медалей не было. К тому же На олимпийских 10 км россияне не завоевали ни одной лицензии на Игры в Токио. В заключительный день разыгрывались награды в марафонах – заплывах на 25 км у мужчин и женщин. Два года назад в этой дисциплине бронзу нашей команде принес опытнейший Евгений Драцев. 36-летний ветеран и сегодня боролся до последнего, но смог финишировать только шестым. Зато блеснул Кирилл Беляев. Который до последнего бился за победу с титулованным французом Акселем Раймоном. Но проиграл тому касание и стал серебряным призером ЧМ.

Сегодня также разыграют медали женщины в прыжках с 3-х метрового трамплина. А также синхронистки в произвольной программе групп.