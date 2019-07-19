В Екатеринбурге рабочие начали уничтожать граффити известного уличного художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге рабочие начали уничтожать граффити известного художника Покраса Лампаса.

В Екатеринбурге коммунальщики решили уничтожить Супрематический крест — ранее в рамках фестиваля современного искусства Стенография в промышленном сердце города – Уралмаше на площади первой пятилетки появилось гигантское граффити, размером более 6,5 кв метров, автор рисунка Покрас Лампас использовал цитату из манифеста Казимира Малевича, она гласит: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу», Над созданием работы более 20 волонтеров трудились 4 дня. Но сегодня с утра спецтехника начала укладывать гудрон прямо на арт-объект. В местной администрации рассказали, что таких указаний коммунальщикам не давали, и дали команду работы приостановить, на место выехали представители мэрии. В пресс-службе фестиваля «Стенограффия», сказали, что граффити были согласованы. И подтвердили, что коммунальщики работу приостановили, супрематический крест будет жить. А поврежденный кусок обещают восстановить. Но это впрочем пока не до конца согласовано. ПО словам директор фестиваля Евгений Фатеева, Кто-то кого-то не понял. Но он сказал большое спасибо журналистам за то, что ситуация попала в сми, и получила отклик .

Ранее в Екатеринбурге коммунальщики уже уничтожали объекты уличного искусства. Например, недавно возле местной филармонии с помощью пескоструйного аппарата было затёрто изображение композитора Мусоргского

Недавно коммунальщики в Екатеринбурге с помощью песка затёрли ещё один объект уличного искусства – изображение композитора Мусоргского.