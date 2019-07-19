Причиной инцидента в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости в кондиционеры самолёта

Причиной инцидента в Шереметьево, по предварительным данным. стало попадание паров гидравлической жидкости в кондиционеры самолёта авиакомпании «Северный ветер». Об этом «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете. Следов возгорания в салоне не обнаружено.

Напомним, задымление возникло в кабине пилотов в тот момент, когда лайнер находился на взлётно-посадочной полосе. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. 8 человек пострадали. Большинство пассажиров отправились резервным бортом в Ереван, спустя несколько часов.