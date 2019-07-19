Украина готова обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Об этой возможности сегодня утром заявил президент Владимир Зеленский.

В Киеве рассчитывают на возвращение из России всех удерживаемых украинцев – политзаключенных и военных. В качестве первого шага президент предложил обменять обвиняемого в госизмене журналиста на осужденного за терроризм режиссера. В то же время, по словам Зеленского, Олег Сенцов не должен становиться разменной монетой. Президент подчеркнул, что Украина не будет отпускать Вышинского первым. Обмен должен произойти одновременно.

В Кремле накануне заявили, что освобождение Вышинского могло бы стать прекрасным первым шагом для нормализации отношений двух стран.

Защита журналиста назвала сегодня заявления из администрации украинского президента информационным вбросом. Для освобождения Вышинского нужны юридические основания, сообщил адвокат Андрей Доманский. Он подчеркнул, что для продления ареста журналиста у суда нет никаких оснований.

Подольский суд Киева сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вышинского. Прокуроры настаивают на продление ареста из-за опасений, что подсудимый покинет Украину.