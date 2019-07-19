Все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы, утверждают в Тегеране

Таким образом, иранские военные отрицают, что США сбили дрон. Между тем, о произошедшем подробно рассказал Дональд Трамп.

США сбили иранский беспилотник в Персидском заливе. Это была самооборона, — объявил президент Дональд Трамп.

«Я хочу сообщить всем об инциденте, произошедшем сегодня в Ормузском проливе с участием военного десантного корабля ВМС США «Боксер». «Боксер» предпринял оборонительные действия против иранского беспилотника, который приблизился на очень, очень близкое расстояние, примерно тысячу ярдов. Он проигнорировал многочисленные призывы к отступлению. Он угрожал безопасности и корабля, и экипажа. И как следствие был немедленно уничтожен. Это последняя из многих провокационных и враждебных действий Ирана против судов в международных водах. Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать наш персонал, наше оборудование и наши интересы интересы, и также призывают все страны осудить попытки Ирана нарушить свободу судоходства и глобальной торговли»

Трамп призвал другие страны защищать свои корабли в Персидском заливе.