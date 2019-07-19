Актриса Инна Чурикова остается в реанимации после падения со сцены

Накануне ей стало плохо во время спектакля.

О возвращении домой и тем более в театр пока не может быть и речи. Врачи оценивают состояние 75-летней Чуриковой как тяжелое, передает «Интерфакс» со ссылкой на справочную службу института Склифосовского. Она остается в хирургической реанимации. Телеканал «360» со ссылкой на свои источники сообщает, что актриса в сознании. У нее сломаны ребра с левой стороны.

Чурикова накануне участвовала в спектакле «Старая дева» на сцене театра «Русская песня». Ближе к концу постановки она споткнулась в темноте и упала, рассказали игравшие с ней Екатерина Васильева и Александр Михайлов. По их словам, спектакль все-таки удалось закончить.

По данным Ленты.ру, зрители помогли подняться Чуриковой и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уносили на руках.

Чурикова наиболее известна по своим работам в кино. Среди них фильмы «Начало», «То самый Мюнхаузен», «Идиот» и «Ширли-мырли».