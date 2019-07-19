Следственный комитет, прокуратура, а также Ространснадзор будут выяснять обстоятельства ЧП в аэропорту Шереметьево

Там минувшей ночью не смог взлететь самолёт авиакомпании «Северный ветер». Во время движения по взлётно-посадочной полосе в кабине пилота возникло задымление. Возгорания не было, пассажиров – 187 человек — эвакуировали по надувным трапам. 8 человек получили травмы. Один из пострадавших рассказал подробности.

Самолёт должен был вылететь в Ереван. Большинство пассажиров отправились в столицу Армении на резервном самолёте, более 20 человек от полёта отказались.