В Конгрессе США подготовили законопроект о санкциях в отношении 24 высокопоставленных офицеров ФСБ России

Возможные меры давления связаны с ролью силовиков в задержании украинских моряков в Керченском проливе.

Санкции могут быть введены в адрес офицеров и их приближенных. Названо число 24, ровно столько же, сколько и задержанных моряков. Информация о подготовленном законопроекте опубликована на сайте одного из авторов документа, представительницы Демпартии Марси Каптур. Впрочем, в подготовке проекта принимали участие и республиканцы — Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик. Они входят в специальную парламентскую группу, так называемый «украинский кокус». В заявлении сказано «Соединенные Штаты решительно осуждают опасную морскую атаку России на украинские ВМС и незаконное задержание военных».

Сам инцидент назван «звеном в череде злонамеренных шагов, которые Россия делает с целью подорвать демократический прогресс Украины и международный порядок, основанный на правилах». Украина назвала атаку и арест моряков нарушением международного морского законодательства. С этим согласился и трибунал по морскому праву в Гамбурге, который постановил освободить моряков и три захваченных судна. Этого не сделано. В мае из-за этого Америка вместе с ЕС и Канадой уже ввели санкции в отношении ряда российских оборонных компаний, а также шести россиян, в том числе двух офицеров ФСБ. В начале весны в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека украинских моряков признали «военнопленными».

В среду Лефортовский суд столицы в очередной раз продлил арест украинским морякам. В России их обвиняют в незаконном пресечении границы.