Стал известен мотив поджигателя студии анимэ в Киото
Мужчина был уверен, что её сотрудники украли его идеи, — сказал «Эху» старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.
Сам поджигатель вчера также получил серьезные ожоги.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Мужчина был уверен, что её сотрудники украли его идеи, — сказал «Эху» старший корреспондент ТАСС в Токио Игорь Беляев.
Сам поджигатель вчера также получил серьезные ожоги.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…