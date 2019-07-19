Задымление в кабине пилота в самолёте авиакомпании «Северный ветер» могла спровоцировать техническая жидкость, которая попала в систему жизнеобеспечения. Об этом сообщает источник Интерфакса. Регламент подготовки самолёта к вылету мог быть нарушен. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомню, задымление не привело к возгоранию, однако пассажиров рейса Москва – Ереван пришлось эвакуировать надувным трапам. 8 человек пострадали. Двое были госпитализированы.