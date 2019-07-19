Прокуратура и СК проводят проверку в связи с инцидентом в Шереметьево, где при эвакуации пострадали пассажиры

Прокуратура и СК проводят проверку в связи с инцидентом в Шереметьево, где при эвакуации из задымленного лайнера пострадали пассажиры. Двое госпитализированы, шестеро получили ссадины и ушибы после выхода через надувные трапы.

Лайнер Boeing 737 должен был вылететь в Ереван, но перед взлетом в кабине пилотов и салоне появился сигнал о задымлении. Экипаж рейса N4 477 прервал разбег по взлетной полосе и было принято решение об эвакуации через аварийные трапы. По некоторым свидетельствам, наблюдалась паника и давка.

Всего на борту находились 179 человек. Авиакомпания «Нордвинд» заявила, что причиной остановки стало появление в салоне постороннего запаха. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика. При подготовке Boeing к вылету мог быть нарушен технологический регламент, сообщили источники «Интерфакса». По их данным, задымление пассажирского салона было спровоцировано попаданием технологической жидкости в системы жизнеобеспечения. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе и представители транспортной прокуратуры. Резервный борт авиакомпании «Нордвинд» со 145 пассажирами вылетел из Москвы в Ереван в начале шестого утра, спустя несколько часов после полуночного инцидента. 28 человек решили отказаться от полета или перенести его.

По данным МЧС, возгорания на борту лайнера не было. В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.