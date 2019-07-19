Сбой произошёл сегодня на большой кольцевой линии метро в Москве
В течение четверти часа поезда следовали с увеличенными интервалами. По предварительным данным, причиной сбоя стала неисправность одного из составов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В течение четверти часа поезда следовали с увеличенными интервалами. По предварительным данным, причиной сбоя стала неисправность одного из составов.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…