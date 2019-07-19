Более 11 тысяч человек в России зарабатывают свыше одного миллиона рублей в месяц
Это следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников сферы культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.
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Это следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников сферы культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…