Администрация Зеленского предлагает России одновременно освободить журналиста К. Вышинского и режиссёра О. Сенцова

Администрация Владимира Зеленского предлагает России одновременно освободить журналиста Кирилла Вышинского и режиссёра Олега Сенцова. Об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По её словам, в Киеве поддерживают политику шагов доброй воли.

Олег Сенцов был осуждён в России по обвинению в терроризме. Суд над журналистом Вышинским, которого обвиняют в госизмене, идёт в Киеве. Сегодня состоится очередное заседание.