В Сергиевом Посаде из-за визита патриарха Кирилла накануне приостановили работу скорой помощи

Большая часть экипажей не могла выехать на вызовы.

На протяжении получаса 14 машин скорой помощи не могли выехать с подстанции, расположенной в центре Сергиева Посада. По данным проекта Baza, им запретили это делать сотрудники полиции, перекрывшие движение в связи с визитом патриарха Кирилла. Три экипажа врачей в этот момент находились на вызовах. Издание подчеркивает, что в Сергиевом Посаде находится всего одна подстанция. В свою очередь, сотрудники ГИБДД утверждают, что перекрывали движение не на полчаса, а на 20 минут. При этом, судя по видеозаписям, выложенным очевидцами в соцсетях, патриарх покидал Сергиев Посад на вертолете. В ФСО, которая приставлена для охраны предстоятеля, ситуацию не комментировали. Патриарх Кирилл приехал в город принять участие в открытии мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы репрессий.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков пообещал разобраться в ситуации с перекрытием проезда для «скорых».