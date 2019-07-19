Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эти показатели не означают кризиса доходов населения, но и не внушают оптимизма. Такое мнение «Эху» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Низкие зарплаты опасны тем, что у людей исчезает перспектива на приобретение жилья. В России стоит задача по обеспечению роста населения, и проблема жилья сейчас лишь отодвигается на будущее, отметил Иван Родионов.