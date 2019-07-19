Российские спецслужбы могут получить право отмены вылета любого международного авиарейса

Это предусмотрено новым проектом порядка допуска авиакомпаний к полетам, сообщает издание «Коммерсант».

По требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс, если спецслужбы получат сигнал об «угрозе безопасности РФ». Правила, по информации источников «Коммерсанта», были инициированы именно в ФСБ, которая добивалась их ужесточения последние три года Что конкретно понимается под термином «безопасности Российской Федерации» не уточняется. При этом перевозчики должны будут по требованию предоставлять сведения о каждом рейсе и его пассажирах.

Кроме того, не позднее чем за 30 минут до вылета авиакомпании должны будут направлять в Росавиацию некий набор стандартных данных. Это количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств. Трехкратное нарушение порядка предусматривает наказание в виде отзыва разрешения на международные полеты. Пока новые правила, которые будут введены постановлением правительства, проходят обсуждения. Их называют публичными. В Минтрансе и Росавиации комментировать инициативу не стали.

Новый порядок допуска авиакомпаний к международным рейсам может вступить в силу уже в следующем году.