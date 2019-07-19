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07:31, 19 июля 2019

Украина предложила России одновременно освободить Олега Сенцова и Кирилла Вышинского

Об этом в Facebook’е написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Так в Киеве отреагировали на предложение пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова освободить Вышинского в качестве первого шага для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Главред «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве больше года назад. Его обвиняют в госизмене.



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