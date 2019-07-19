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07:30, 19 июля 2019

Владимира Путина не хотят видеть в Польше на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин. Его слова приводит Polskie Radio. Вице-премьер отметил, что уже подтверждено присутствие на мероприятиях президента США Дональда Трампа. Кроме того Варшава рассчитывает на приезд канцлера Германии Ангелы Меркель.



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