Пенсионерку в Архангельске оштрафовали по статье о неуважении к власти

В 30 тысяч рублей местный суд оценил комментарий Елены Макаровой во «ВКонтакте». Это сообщил в своем телеграм-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В группе «Поморье не помойка», где публикуется информация о протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиес, женщина написала: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи?», — цитирует её «Медиазона».

Это уже, как минимум, шестое административное дело о неуважении к власти из-за комментариев в группе «Поморье не помойка».