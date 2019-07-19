Китай выведет с околоземной орбиты экспериментальную космическую станцию «Тяньгун-2»

Она находилась в космосе почти три года. Вывод с орбиты станции «Тяньгун-2» был запланирован: все дело в том, что срок ее эксплуатации истек. Большая часть ее элементов сгорит в атмосфере, а отдельные фрагменты, как предполагается, упадут в южной части Тихого океана.

«Тяньгун-2» была создана для тестирования технологий поддержания жизни. Ее работа была связана с планами Пекина запустить в ближайшие четыре года постоянно действующую пилотируемую космическую станцию. Впрочем, полет и жизнь и на «Тяньгун-2» уже отрабатывались: два года назад к ней отправлялась экспедиция из двух китайских космонавтов. Они провели на орбите месяц.

Также на станции отрабатывали стыковку с первым автоматическим китайским кораблем «Тяньчжоу» и ее дозаправку. Это позволило Китаю стать третьей страной после России и США, освоившей подобные технологии.

В прошлом году Китай стал мировым лидером по количеству космических запусков: он произвел 37 полетов.