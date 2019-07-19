Ежегодный музыкальный фестиваль нашествие празднует свой 20-ый юбилей

В этом году он впервые проходит в четырехдневном формате. Основная программа крупнейшего рок-фестиваля России «Нашествия» стартует сегодня в Большом Завидове в Тверской области. Но в этом году в честь юбилея фестиваль начался на день раньше. Вчера «Нашествие» открыла группа «Ленинград» и Глеб Самойлов с оркестром.

Организаторы не исключают, что в будущем мероприятие будет идти четыре дня. На фестивале будут работать три сцены — «Главная», «Наше 2.0» и «Ультра», на которых выступят более 150 артистов. Среди них Вячеслав Бутусов, группа ДДТ, «Аквариум», «Алиса», «Сплин», «Ночные снайперы», «Би-2», «Мумий Тролль», Дельфин и даже Нейромонах Феофан.

Для поклонников отечественной музыки организуют палаточный городок, все возможные развлечения, среди которых настоящий загс и павильон Роскосмоса, где зрители смогут пообщаться с космонавтами МКС. Впервые фестиваль прошел в 1999 году в ДК Горбунова. С тех пор площадка «Нашествия» значительно выросла.

Те, кто не попадет на фестиваль, смогут следить за выступлением артистов с помощью онлайн-трансляции.