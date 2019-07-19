Основатель FaceApp ответил на заявление американских политиков о том, что приложение несет угрозу нацбезопасности США

По словам Ярослава Гончарова, подобные обвинения явно преувеличены. Примерно 99% пользователей не регистрируются в FaceApp, поэтому у создателей приложения нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека. Таким образом основатель сервиса Ярослав Гончаров прокомментировал изданию «Фонтанка.ру» заявление лидера демократов в американском сенате Чака Шумера.

Последний в своем письме к главе ФБР выразил обеспокоенность тем, что FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США из-за безграничного Кроме того, Гончаров добавил, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, а сохраненные там изображения удаляются в течение двух суток. Быстрее это можно сделать по требованию пользователей.

Создатель FaceApp отдельно подчеркнул цитирую компания не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам конец цитаты. Приложение FaceApp позволяет значительно редактировать фотографии, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.

Последние несколько недель приложение FaceApp находится в мировых топах по скачиванию.