Законопроект о запрете выезда заграницу для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму

Предполагается, что он будет действовать пять лет, и вводится, чтобы избежать возможности задержания этих специалистах в других странах.

Эта идея выглядит избыточной, поскольку действующих мер вполне достаточно, — сказал «Эху Москвы» полковник ФСБ в запасе Анатолий Ермолин.

Ермолин добавил, что это правило будет просто ущемлять людей, которые когда-то служили в органах, а сейчас хотят жить как нормальные обычные люди.