Украина предложила России одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова

Об этом в Facebook’е написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Так в Киеве отреагировали на призыв Кремля освободить Вышинского для нормализации двусторонних отношений.

Тем временем, в Киеве сегодня пройдет заседание суда по делу российского журналиста. Ситуация вокруг Кирилла Вышинского показывает, что новые украинские власти пытаются изменить стиль общения с Москвой, сказал в эфире «Эха Москвы» глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Евгений Мироненко

Кириллу Вышинскому по обвинение в госизмене грозит срок до 15 лет тюрьмы.