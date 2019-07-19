Актриса Инна Чурикова госпитализирована в Москве после падения на сцене
Она споткнулась во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня», сказал ТАСС актер Александр Михайлов. Источник телеканала «360» сообщил о переломе ребер у актрисы. .
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Она споткнулась во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня», сказал ТАСС актер Александр Михайлов. Источник телеканала «360» сообщил о переломе ребер у актрисы. .
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…