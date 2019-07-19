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04:11, 19 июля 2019

Любовь Соболь стала самым упоминаемым независимым кандидатом в поисковых запросах «Яндекса» за последний месяц

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на исследование Центра изучения новых коммуникаций. Помимо юриста Фонда борьбы с коррупцией, в первую пятерку попали оппозиционеры Илья Яшин, Александр Соловьев, Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Им всем забраковали подписи избирателей. В знак протеста политики проводят каждый вечер акции на Трубной площади, а на субботу намечен согласованный митинг на проспекте Сахарова. Всего с выборов в Мосгордуму сняли около 60 кандидатов.



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