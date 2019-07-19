Иран предложил расширить инспекции ядерных объектов в обмен на снятие санкций США

Идею озвучил находящийся с визитом в Вашингтоне глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Как передает агентство «Рейтер», в Белом доме отнеслись к предложению скептически. Накануне, как сообщил президент США Дональд Трамп, военный корабль США в Ормузском проливе сбил иранский беспилотник, который опасно приблизился. Ранее Иран уничтожил американский беспилотный аппарат, а на днях захватил танкер с нефтью из Объединенных Арабских Эмиратов