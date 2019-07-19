Пенсионерку в Архангельске оштрафовали по статье о неуважении к власти

В 30 тысяч рублей местный суд оценил комментарий Елены Макаровой во «ВКонтакте». Это сообщил в своем телеграм-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В группе «Поморье не помойка», где публикуется информация о протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиес, женщина написала: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи?», цитирует ее «Медиазона». Это уже, как минимум, шестое административное дело о неуважении к власти из-за комментариев в группе «Поморье не помойка».