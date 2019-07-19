Владимир Путин поручил обеспечить малоимущих россиян жильем
Квартиры при этом не будут передавать в частную собственность. Как сообщается на сайте Кремля, представить идеи в правительстве должны до 10 октября.
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Квартиры при этом не будут передавать в частную собственность. Как сообщается на сайте Кремля, представить идеи в правительстве должны до 10 октября.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…
Пять мгновений трубы ( Штирлиц-3) В процессе обсуждения моей предыдущей заметки («Штирлиц-2») коллективный разум читателей и писателей помог мне восстановить хронологию загадочных похождений «зеленой трубы» (обшивка двигательного отсека зенитной ракеты комплекса «Бук»). Пазл сложился в следующую картину…