Один из энергоблоков Калининской АЭС этим утром снова заработает на полную мощность

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе станции.

Накануне три энергоблока в Тверской области остановились из-за сбоя в одном из трансформаторов. Инцидент не должен повлиять на поступление электричества к потребителям, а лишь временно увеличит нагрузку на саму станцию, — об этом в эфире РБК рассказал член общественного совета Росатома Валерий Меньшиков.

Меньшиков добавил, что радиационный фон вокруг станции остается абсолютно неизменным.

Ростехнадзор не планирует проверять калининскую АЭС из-за отключения. В ведомстве отметили, что срабатывание защитных систем не является аварией.