Дональд Трамп назвал провокацией действия иранского беспилотника в Ормузском проливе

Аппарат, по словам главы Белого дома, был сбит после того, как не отреагировав на многочисленные предупреждения, приблизился к американскому военному судну. В иранском МИДе говорят, что информации о потере дрона у властей нет.

В конце прошлого месяца похожий инцидент произошел с американским дроном. Его сбил Корпус стражей исламской революции. В Тегеране отметили, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны, Пентагон это отрицал.