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Эксклюзив Эха 00:00, 19 июля 2019

Киев предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Пресс-секретарь Владимира Зеленского ответила на слова коллеги Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля ранее сказал, что возвращение редактора РИА Новости Украина могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между странами. Юлия Мендель отметила, что офис украинского президента приветствует подобные инициативы и ждет ответных шагов от Москвы в виде одновременного освобождения Сенцова.

Ситуация вокруг Вышинского показывает, что Киев пытается изменить манеру общения с Россией – ранее сказал «Эху Москвы» глава Центра уркаинских исследований Института Европы РАН Евгений Мироненко.

Сегодня в украинской столице пройдет очередное заседание по делу Вышинского. Главного редактора РИА Новости Украина обвиняют в госизмене.



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