Офис украинского президента предложил одновременно обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Как ранее сегодня сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возвращение редактора РИА Новости Украина могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между странами. В ответ представитель Владимира Зеленского Юлия Медель написала в фейсбуке, что офис главы государства полностью поддерживает политику шагов доброй воли и предлагает России также сделать шаг навстречу, освободив украинского режиссера, осужденного по статье о терроризме.