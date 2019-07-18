Московские власти подали иск к скульптору Зурабу Церетели на сумму 55 миллионов рублей
Это следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда. Суть требований мэрии неизвестна. Медуза уточняет, что дело будет рассматривать судья, специализирующаяся на спорах, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.
Церетели известен как автор памятника Петру I и монумента «Дружба навеки» в Москве. В прошлом году со скульптора взыскали более полумиллиона рублей в качестве возмещения расходов, потраченных властями Москвы на снос самовольных пристроек к мастерским автора.