Любовь Соболь стала самым упоминаемым независимым кандидатом в Мосгордуму

Как следует из исследования Центра изучения новых коммуникаций, юриста Фонда борьбы с коррупцией за последний месяц чаще других цитировали в поисковых запросах «Яндекса» и больше остальных кандидатов «лайкали» в Twitter. Как пишет «Коммерсант», в пятерку также вошли Илья Яшин, Александр Соловьев, Дмитрий гудков и Иван Жданов – всем им было отказано в регистрации.

Сегодня на Трубной площади прошла уже пятая акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов. В субботу по тому же поводу на проспекте Сахарова в Москве пройдет согласованный митинг.