Американский военный корабль сбил иранский дрон в районе Ормузского пролива

Как утверждает Дональд Трамп, беспилотник приблизился к судну на расстояние менее одного километра. По словам главы государства, он проигнорировал многочисленные предупреждающие сигналы.

Инцидент произошел на фоне растущего напряжения в регионе. В конце прошлого месяца Корпус стражей исламской революции сбил беспилотный аппарат ВМФ США. В Тегеране его обвинили в нарушении воздушной границы, однако Пентагон заявил, что дрон находился в международном пространстве. После этого Трамп санкционировал удар по Ирану, но в последний момент отменил военную операцию.