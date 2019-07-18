Дональд Трамп все же рассматривает санкции против Турции, но еще не принял решение

Глава Белого дома сказал об этом журналистам. Ранее, отвечая на аналогичный вопрос, он говорил, что США сейчас не обсуждают ограничительные меры против Анкары.

Белый дом выступает против закупки Турцией российских зенитных систем С-400. Несмотря на это, первые поставки комплексов начались еще на прошлой неделе. Из-за этого Вашингтон решил исключить Анкару из программы поставок истребителей Ф-35. Кроме того, Турции грозили экономическими санкциями.